Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА   //    Хабиб – Гэтжи

Уиттакер победил единогласным решением судей Каннонье

24 октября 2020, 23:20

На турнире UFC 254, который прошел на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, Роберт Уиттакер провел бой против Джареда Каннонье.

Бойцы провели все три отведенных раунда. Единогласным решением судей победителем был назван Уиттакер.

Судейские записки зафиксировали победу Уиттакера — 29:28, 29:28 и 29:28.

У 29-летнего австралийца теперь на счету 23 победы и 5 поражений. 36-летний американец имеет в активе 13 побед и 5 поражений.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию турнира UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Посмотреть главный бой вечера в прямом эфире можно на телеканале РЕН ТВ (начало трансляции — 22.30 мск).

Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): дата боя UFC 254, когда главный бой турнира, где смотреть, новости, обзоры, прогнозы, видео и трансляция

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи: бой года UFC




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир