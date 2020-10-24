Уиттакер победил единогласным решением судей Каннонье

На турнире UFC 254, который прошел на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, Роберт Уиттакер провел бой против Джареда Каннонье.

Бойцы провели все три отведенных раунда. Единогласным решением судей победителем был назван Уиттакер.

Судейские записки зафиксировали победу Уиттакера — 29:28, 29:28 и 29:28.

У 29-летнего австралийца теперь на счету 23 победы и 5 поражений. 36-летний американец имеет в активе 13 побед и 5 поражений.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию турнира UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Посмотреть главный бой вечера в прямом эфире можно на телеканале РЕН ТВ (начало трансляции — 22.30 мск).