«У тебя еще все впереди». Хабиб дал напутствие Гэтжи

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов одержал 29-ю победу в своей профессиональной карьере на турнире UFC 254 в Абу-Даби.

Во втором раунде Нурмагомедов (29 побед без поражений) задушил Джастина Гэтжи (22 — 3) приемом «треугольник».

«Спасибо всем парням, они мне помогали пережить сложный момент смерти отца и подойти в оптимальной форме к бою. Спасибо, Джастин, это был хороший бой. У тебя еще все впереди, я уверен, когда-то ты тоже станешь чемпионом, а мне пора уходить», — сказал Хабиб после боя.