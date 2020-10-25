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«У тебя еще все впереди». Хабиб дал напутствие Гэтжи

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Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов одержал 29-ю победу в своей профессиональной карьере на турнире UFC 254 в Абу-Даби.

Во втором раунде Нурмагомедов (29 побед без поражений) задушил Джастина Гэтжи (22 — 3) приемом «треугольник».

«Спасибо всем парням, они мне помогали пережить сложный момент смерти отца и подойти в оптимальной форме к бою. Спасибо, Джастин, это был хороший бой. У тебя еще все впереди, я уверен, когда-то ты тоже станешь чемпионом, а мне пора уходить», — сказал Хабиб после боя.

Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): главное о бое UFC 254, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов: победа над Гэтжи, 29-0 и завершение карьеры




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