Первый номер рейтингов UFC среди бойцов всех весовых категорий Джон Джонс не понимает, как россиянина Хабиба Нурмагомедова могут признать лучшим бойцом промоушена вне зависимости от весовой категории.

— Единственный человек, который мог бы оспорить мой рекорд и то, что я сделал в UFC, это, возможно, Жорж Сен-Пьер?, — цитирует MMA Fighting Джонса. — Ему придется вернуться и выиграть два чемпионских боя, чтобы сравняться, а я еще даже не на пенсии. Мне 33 года. Мне нужно пройти еще одну главу. 15 моих против 4 защит титула Хабиба? Вы, ребята, чокнутые — я так сильно вас люблю. Вы все, кто согласны с тем, что он является более доминирующим бойцом, он только недавно начал бороться с конкуренцией на элитном уровне. Вы можете представить меня против парня с 10 места в рейтинге?

Напомним, сразу после боя Хабиба с Гэтжи Джонс заявил, что согласен уступить первое место. На счету 32-летнего Нурмагомедова 29 побед и 0 поражений в ММА (13-0 в UFC).