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РЕН ТВ занял первое место в рейтинге телеканалов благодаря бою Хабиба

16:04
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Трансляция главного боя турнира UFC 254 между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи на телеканале РЕН ТВ 24 октября собрала у телеэкранов более 10,8 миллионов человек по всей стране (аудитория 4+). Это позволило РЕН ТВ занять первое место в рейтинге телесмотрения среди российских телеканалов. РЕН ТВ стал первым в категории населения 4+, 25-54 лет, а также среди мужского населения.

По России показатель доли целевой аудитории в категории 25-54 составил 19,2%, а доля мужчин (25-54) — 25,7%, в Москве показатели достигли 19,8% и 26,8% соответственно. Помимо главного боя UFC 254, зрители РЕН ТВ также увидели поединки основного карда, в одном из успешно выступил российский боец Александр Волков. Ранее РЕН ТВ провел восемь прямых трансляций турниров UFC, которые занимали первые строчки рейтинга у мужской части аудитории в России.

Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): главное о бое UFC 254, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов: победа над Гэтжи, 29-0 и завершение карьеры




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