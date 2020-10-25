Реакция игроков «Спартака» на победу на победу Нурмагомедова
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Московский «Спартак» задержался в Краснодаре после победы в 12-м туре чемпионата России (3:1), чтобы посмотреть трансляцию поединка за звание чемпиона UFC в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.
Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): главное о бое UFC 254, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция
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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов: победа над Гэтжи, 29-0 и завершение карьеры