Реакция игроков «Спартака» на победу на победу Нурмагомедова

Московский «Спартак» задержался в Краснодаре после победы в 12-м туре чемпионата России (3:1), чтобы посмотреть трансляцию поединка за звание чемпиона UFC в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.

Хабиб — Гэтжи: онлайн главного боя UFC 254