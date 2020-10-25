«Просто лучший». Ян отреагировал на победу Хабиба
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Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян коротко подвел итог поединка Хабиба Нурмагомедова против Джастина Гэтжи. Россиянин победил удушающим приемом во втором раунде.
«Просто лучший», — написал Ян в Twitter.
Хабиб Нурмагомедов за карьеру в UFC провел 29 боев и в них одержал 29 побед. Он объявил, что теперь принял решение завершить карьеру.
Хабиб — Гэтжи: онлайн главного боя UFC 254
Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов: победа над Гэтжи, 29-0 и завершение карьеры
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