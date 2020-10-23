«Он выполнял План Отца». Тренер Хабиба назвал его лучший бой в UFC

Бой с Дастином Порье — лучший в исполнении Хабиба Нурмагомедова за последние годы. Такое мнение в интервью «СЭ» высказал американский тренер россиянина — Хавьер Мендес.

Мендес — главный тренер зала American Kickboxing Academy в Сан-Хосе (США).

— Давайте проведем небольшой блиц. Я называю вам бой Хабиба в UFC, а вы ставите оценку его выступлению в этом поединке по 5-балльной шкале. Давайте начнем с Майкла Джонсона. Ваша оценка выступлению Хабиба в этом бою?

— Я бы дал 4.

— Барбоза?

— За этот 4,5

— Яквинта?

— 4. Он должен был не стоять с ним, а уничтожить в партере, а он не захотел.

— Конор Макгрегор?

— 4,5.

— И бой с Порье?

— Для меня это 5, потому что он выполнял План Отца, он делал то, что требовал его отец.

— Для вас это его лучший бой в UFC?

— Для меня да. Потому что он не занимался самодеятельностью, а выполнял то, что его отец и я просили.

24 октября Нурмагомедов (28-0) проведет бой с американцем Джастном Гэтжи (22-2). Поединок пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 254. (Никита Горшенин)

Турнир UFC 254 с титульным боем Нурмагомедов — Гэтжи пройдет на Бойцовском острове в ОАЭ. Дата — суббота, 24 октября, время начала основного карда — 21.00 (мск).

«СЭ» ведет онлайн трансляцию UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Главный бой турнира и поединки основного карда в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.

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