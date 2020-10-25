«Он должен был меня перевести в партер и сделал это». Гэтжи — о поражении от Хабиба
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Американский боец Джастин Гэтжи после поражения от Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 254 признался, что его переполняют эмоции. Также он отметил, что был готов к тому, как будет действовать соперник.
— Я чувствую себя живым всякий раз, когда выхожу в октагон, — сказал Гэтжи. — Отличные чувства, эндорфины меня просто переполняют. Хабиб очень силен, я прекрасно знал, чего ожидать. Он должен был меня перевести в партер и сделал это.
Хабиб Нурмагомедов за карьеру в UFC провел 29 боев, в которых одержал 29 побед. Он объявил, что теперь принял решение завершить карьеру.
Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов: победа над Гэтжи, 29-0 и завершение карьеры