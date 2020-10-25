«Обещал маме, что это будет мой последний бой». Хабиб — о завершении карьеры
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему принял решение завершить карьеру. Россиянин остался непобедимым в промоушене, выиграв 29 боев.
«Я не вернусь в бои без отца, — заявил Хабиб. — Когда мне предложили бой с Джастином, я говорил со своей мамой три дня. Я обещал, что это будет мой последний бой. Если я даю слово, я должен следовать этому. У меня остался один родитель, это моя мама, я хотел бы уделить ей побольше времени».
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