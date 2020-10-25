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«Невероятный!» Губерниев отреагировал на завершение карьеры Хабиба

00:13
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев назвал невероятным чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, который объявил о завершении карьеры.

32-летний российский боец победил удушающим приемом во втором раунде американца Джастина Гэтжи в поединке за пояс чемпиона в легком весе (до 70,3 кг) на турнире UFC 254.

«Хабиб сказал, что провел последний бой! Непобедимый чемпион, вновь защитивший титул, уходит из UFC! Эх... Хабиб хочет уделить больше времени маме... Проникновенная речь, прекрасные слова нашего великого чемпиона! Невероятный Хабиб» — написал в своем Telegram-канале Губерниев.

Хабиб — Гэтжи: онлайн главного боя UFC 254

Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): главное о бое UFC 254, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов: победа над Гэтжи, 29-0 и завершение карьеры




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