«Невероятный!» Губерниев отреагировал на завершение карьеры Хабиба

Известный комментатор Дмитрий Губерниев назвал невероятным чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, который объявил о завершении карьеры.

32-летний российский боец победил удушающим приемом во втором раунде американца Джастина Гэтжи в поединке за пояс чемпиона в легком весе (до 70,3 кг) на турнире UFC 254.

«Хабиб сказал, что провел последний бой! Непобедимый чемпион, вновь защитивший титул, уходит из UFC! Эх... Хабиб хочет уделить больше времени маме... Проникновенная речь, прекрасные слова нашего великого чемпиона! Невероятный Хабиб» — написал в своем Telegram-канале Губерниев.

Хабиб — Гэтжи: онлайн главного боя UFC 254