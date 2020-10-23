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Татьяна Тарасова поддержала Хабиба перед боем с Гэтжи

11:44
Татьяна Тарасова. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Татьяна Тарасова. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила поддержку российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову перед его противостоянием с Джастином Гэтжи.

— Я не особо следила за прошлыми его выступлениями, — сказала Тарасова «СЭ». — Однако мы будем болеть за Хабиба в этом бою. Надеюсь, это придаст ему сил. (Сергей Федоров)

Турнир UFC 254 с титульным боем Нурмагомедов — Гэтжи пройдет на Бойцовском острове в ОАЭ. Дата — суббота, 24 октября, время начала основного карда — 21.00 (мск).

«СЭ» ведет онлайн трансляцию UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Главный бой турнира и поединки основного карда в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.

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