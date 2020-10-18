Морозову ищут нового соперника вместо Умара Нурмагомедова
Казахстанскому бойцу Сергею Морозову ищут нового соперника вместо заболевшего Умара Нурмагомедова, сообщил «СЭ» менеджер Морозова — Саят Абдрахманов.
Бой между 31-летним Морозовым и 24-летним Нурмагомедовым должен был состояться 24 октября на турнире UFC 254 в Абу-Даби.
У Нурмагомедова обнаружили стафилококк. Боец был госпитализирован в Дубае. Нурмагомедов проходил подготовку вместе с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, который в воскресенье прилетел в Абу-Даби. (Илья Андреев)
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