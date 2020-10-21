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Макгрегор отреагировал на дуэль взглядов Нурмагомедова и Гэтжи

22:36
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Ирландский боец MMA Конор Макгрегор опубликовал в Instagram фото с дуэли взглядов Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи. На картинку он добавил и себя с помощью фотошопа.

Макгрегор опубликовал кадр с мероприятия, где на заднем плане представлен сам ирландец на гидроцикле.

Турнир UFC 254 с титульным боем Нурмагомедов — Гэтжи пройдет на Бойцовском острове в ОАЭ. Дата — суббота, 24 октября, время начала основного карда — 21.00 (мск).

«СЭ» ведет онлайн трансляцию UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Главный бой турнира и поединки основного карда в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.

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