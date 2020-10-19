Американский боец Джастин Гэтжи (22-2) в интервью МИЦ «Известия» заявил, что у Хабиба Нурмагомедова (28-0) соперники были невысокого уровня.

Бой между Гэтжи и Хабибом возглавит турнир UFC 254, который пройдет в Абу-Даби 24 октября. Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. Он завоевал титул в апреле 2018 года, победив единогласным решением судей Эла Яквинту.

«Между нами существует разница, — сказал Гэтжи. — Я дрался с самыми сильными оппонентами. Если посмотрите, как я начинал, то увидите, что рекорды моих соперников в 10 раз лучше, чем рекорды его соперников. Не знаю, как все устроено в России, но он несколько раз дрался по 3-4 раза за один вечер, и все это — в его профессиональном рейтинге. Он побил Дастина Порье, это была его первая настоящая защита титула, по сути, именно тогда он выиграл титул, потому что Конор [Макгрегор] - это просто хлам, мусор. У Хабиба не было так много испытаний, и он точно никогда не выходил против кого-то, кто лучше готов к драке с ним, чем я».

Турнир UFC 254 с титульным боем Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи пройдет на Бойцовском острове в ОАЭ. Дата — суббота, 24 октября, время начала основного карда — 21.00 (мск).

«СЭ» ведет онлайн трансляцию UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Главный бой турнира и поединки основного карда в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.

Уникальный проект «СЭ». Путь Хабиба в UFC: все соперники, обзор и видео боев Дагестанского орла