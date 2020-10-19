Хавьер Мендес: «Я неуважителен к Гэтжи? Даже не знаю парня, видел его раз в жизни. Не могу ничего сказать о нем»

Тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес ответил на критику Джастина Гэтжи в свой адрес.

«Я неуважителен к Гэтжи? Я даже не знаю его лично, мы встречались с ним один раз в жизни. Просто не знаю парня, что он за человек. Не понимаю, о чем он говорит, но меня никак это не задевает.

Он дерется не со мной, а я не с ним. У него бой с Хабибом, поэтому все равно, что он говорит обо мне, это не имеет значения. Я даже не уверен, говорил ли он это. В любом случае, мне нечего сказать о нем. У меня нет к нему никакой антипатии.

Был ли в карьере Хабиба или другого бойца из моего зала соперник, который мне искренне не нравился? Нет, таких не было. Всегда идут какие-то разговоры между ребятами, но я не лезу в их дела. Мне не драться с ними, это абсолютно не мое дело. У меня никогда не было неприязни к соперникам моих бойцов и не будет", — рассказал Мендес в эксклюзивном интервью «Спорт-Экспресс».

Раннее соперник Нурмагомедова по главному бою UFC 254 Джастин Гэтжи заявил, что Мендес всегда был неуважителен к нему, и когда он нокаутирует Хабиба, то подойдет к его тренеру, чтобы поинтересоваться его самочувствием.

Поединок Нурмагомедова и Гэтжи за титул в легком весе UFC пройдет 24 октября на Бойцовском острове в Абу-Даби.

«СЭ» ведет онлайн главного боя UFC 254 Хабиб — Гэтжи (текстовая трансляция здесь). Поединок в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.

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