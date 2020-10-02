Хабиб рассказал, что его отец говорил о Гэтжи

Тренер по ММА Абдулманап Нурмагомедов всегда хорошо отзывался об американском бойце Джастине Гэтжи. Об этом рассказал на онлайн-пресс-конференции его сын, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Нурмагомедов-старший скончался 3 июля этого года. Бой между Хабибом (28-0) и Гэтжи (22-2) состоится 24 октября на турнире UFC 254 в Абу-Даби.

«Мы с отцом многое не обсуждали, обсуждали только топ-10, — отметил чемпион UFC. — Он говорил, что Ислам (Махачев) с ним, скорее всего, встретится. Соперников он делил: каких-то — для Ислама, каких-то — для меня. Мне говорил: «Твои соперники — Конор, Порье, Фергюсон, GSP. Пока с ними подерешься, твое время закончится». А Гэтжи отдавал Исламу. Но видите, как быстро все поменялось — вышел на замену, побил Тони Фергюсона. Но вообще отец всегда хорошо о нем отзывался, говорил, что у него хороший удар, хорошая борьба». (Илья Андреев)