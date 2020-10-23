Хабиб против Гэтжи: дуэль взглядов после взвешивания
Российский боец Хабиб Нурмагомедов и американец Джастин Гэтжи провели дуэль взглядов перед титульным поединком в рамках турнира UFC 254.
Спортсмены пожали друг другу руки, выйдя на дуэль взглядов. Отметим, что Нурмагомедов был в папахе во время традиционной церемонии перед поединком, которая состоялась после взвешивания.
THERE CAN ONLY BE ONE.— UFC (@ufc) October 23, 2020
? @TeamKhabib vs ? @Justin_Gaethje
[ #UFC254 — Oct 24 — Main Card at 2pmET: https://t.co/J0b14mXFgS ] pic.twitter.com/WRi3a0Nvb3
Турнир UFC 254 с титульным боем Нурмагомедов — Гэтжи пройдет на Бойцовском острове в ОАЭ. Дата — суббота, 24 октября, время начала основного карда — 21.00 (мск).
«СЭ» ведет онлайн трансляцию UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Главный бой турнира и поединки основного карда в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.
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