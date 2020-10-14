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«Хабиб наиболее близок к первому поражению». Александр Емельяненко — о поединке Нурмагомедова и Гэтжи

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Хабиб Нурмагомедов. Фото Reuters
Хабиб Нурмагомедов. Фото Reuters
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Российский боец ММА Александр Емельяненко считает, что Джастин Гэтжи — самый неудобный соперник для Хабиба Нурмагомедова.

«Это самый неудобный противник для Нурмагомедова, — цитирует Емельяненко Vseprosport.ru. — Он и бьет хорошо, и борется. Неизвестно, в какой форме подойдет к этому бою Хабиб, насколько он будет заряжен на победу. Ему придется тяжело. Хабиб наиболее близок к первому поражению.

Никакой разницы, где драться, нет: хоть в Абу-Даби, хоть в Москве, хоть в Дагестане. Если боец готов, он победит. Но у россиянина может возникнуть недооценка соперника. Тем не менее, будем держать кулаки за Хабиба.

Нервирует ли Хабиба непобедимость? Нет, это должно его настраивать продолжать. Нурмагомедов должен уметь претерпевать провокации, которые производятся в отношении него.

Профессиональный спорт, тем более наш, предполагает это. Хабиба начинают раздергивать еще до боя: то слабое, это не так. Если не так, выйди и побей его!»

«СЭ» ведет онлайн главного боя UFC 254 Хабиб — Гэтжи (текстовая трансляция здесь). Поединок в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.

Дополнительная информация:

https://www.vseprosport.ru/blog/intervju-aleksandra-emeljanenko-o-habibe-haritonove-jane-ismailo

Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): дата боя UFC 254, когда главный бой турнира, где смотреть, новости, обзоры, прогнозы, видео и трансляция

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