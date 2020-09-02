Хабиб начнет подготовку к бою с Гэтжи 10 сентября в Дубае

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов начнет подготовку к бою с Джастином Гэтжи 10 сентября. В этот день он вылетит в Дубай. Поединок за чемпионский пояс состоится в Абу-Даби 24 октября.

— 10 сентября команда вылетает на подготовку в Дубай. Туда же прилетит тренер Хавьер Мендес, — цитирует ТАСС менеджера россиянина Ризвана Магомедова.

Последний бой Хабиб провел 7 сентября 2019 года против Дастина Порье.

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