Российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил шансы Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи на победу в бое.

— Хабиб безусловно фаворит, хотя соперник очень сложный. Мне кажется, что трагическая история ухода Абдулманапа, его отца и тренера, сделала Хабиба еще сильнее. В такой очень непростой ситуации человеку сложно собраться, но он сильный, волевой, умный спортсмен, — сказал Губерниев «СЭ». — Он по-особенному настраивается на этот поединок и способен стать еще сильнее. Я прекрасно знаком с ним и его командой, хочу пожелать удачи, буду следить и действительно считаю, что сейчас Хабиб может выйти на новый уровень. «Как закалялась сталь» — это абсолютно сейчас про него.

Слежу, как Гэтжи очень серьезно готовится, анализирует сильные стороны, потому что слабых у Хабиба нет, но есть моменты, на которые Гэтжи, как опытный боец, обращает внимание. Но чтобы одержать победу, он должен по-настоящему прыгнуть выше головы, звезды должны сойтись, чтобы здесь и сейчас показать самое лучшее. Надеюсь, Хабиб ему это сделать не позволит, и будет еще одна победа. (Анастасия Пастернак)

Турнир UFC 254 с титульным боем Нурмагомедов — Гэтжи пройдет на Бойцовском острове в ОАЭ. Дата — суббота, 24 октября, время начала основного карда — 21.00 (мск).

«СЭ» ведет онлайн трансляцию UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Главный бой турнира и поединки основного карда в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.

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