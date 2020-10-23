Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов считается фаворитом главного боя турнира UFC 254. Соперником Дагестанского орла будет американец Джастин Гэтжи (также пишется как Гейджи).

Турнир UFC 254 пройдет в субботу, 24 октября, на Бойцовском острове около Абу-Даби (ОАЭ). Ориентировочное время начала главного боя вечера между Нурмагомедовым и Гэтжи — 23.00 (мск).

Букмекеры считают Хабиба фаворитом поединка. Коэффициент на его победу установлен в районе 1,25 — 1,30. При этом успех Гэтжи котируется намного выше — 3,95 — 4,00.

Также специализированные компании предполагают, что Нурмагомедов завершит бой досрочно. Прогноз на такой исход имеет коэффициент 1,35 — 1,50, тогда как вариант «нет» в этой линии (поединок продлился все пять раундов) — 2,40 — 2,95.

Главный бой турнира UFC 254 Хабиб — Гэтжи и поединки основного карда в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ (начало трансляции в 22.30). «СЭ» ведет онлайн UFC 254 Хабиб — Гэтжи.

Уникальный проект «СЭ». Путь Хабиба в UFC: все соперники, обзор и видео боев Дагестанского орла