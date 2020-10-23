«Это твое время». Джикия обратился к Хабибу перед его поединком с Гэтжи

Защитник «Спартака» Георгий Джикия пожелал удачи российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову перед поединком за чемпионский пояс UFC в легком весе против американца Джастина Гэтжи.

«Хабиб, я, как никто другой, знаю, каково это — скидывать много килограмм. Я хочу пожелать тебе терпения, удачи, конечно же, победы, и пусть все будет так, как ты задумал. Это твое время — Хабиб-тайм», — сказал Джикия в видео, которое выложил у себя в Instagram.

Турнир UFC 254 с титульным боем Нурмагомедов — Гэтжи пройдет на Бойцовском острове в ОАЭ. Дата — суббота, 24 октября, время начала основного карда — 21.00 (мск).

«СЭ» ведет онлайн трансляцию UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Главный бой турнира и поединки основного карда в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.

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