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Джоджуа избежала перелома носа

19:39
Лиана Джоджуа. Фото Twitter
Лиана Джоджуа. Фото Twitter
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Боец UFC в наилегчайшем весе Лиана Джоджуа проиграла на турнире UFC 254 в Абу-Даби.

Джоджуа, соперницей которой была американка Миранда Маверик, уступила уже после первого раунда. Во время первой пятиминутки Маверик локтем разбила Лиане нос — девушка получила сильное рассечение. Из-за этого врач в перерыве принял решение не допускать Джоджуа до второй пятиминутки, а судья зафиксировал технический нокаут.

Главы UFC Дана Уайт позже сообщил, что Джоджуа избежала перелома. Ей были наложены швы.

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