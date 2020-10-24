Джоджуа избежала перелома носа

Боец UFC в наилегчайшем весе Лиана Джоджуа проиграла на турнире UFC 254 в Абу-Даби.

Джоджуа, соперницей которой была американка Миранда Маверик, уступила уже после первого раунда. Во время первой пятиминутки Маверик локтем разбила Лиане нос — девушка получила сильное рассечение. Из-за этого врач в перерыве принял решение не допускать Джоджуа до второй пятиминутки, а судья зафиксировал технический нокаут.

Главы UFC Дана Уайт позже сообщил, что Джоджуа избежала перелома. Ей были наложены швы.