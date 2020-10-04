Дана Уайт сообщил о намерении организовать бой Хабиба с Фергюсоном

Президент UFC Дана Уайт сообщил в интервью Sports Illustrated о намерении организовать бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, если российский боец победит Джастина Гэтжи. Поединок Нурмагомедова и Гэтжи состоится 24 октября на турнире UFC 254 в Абу-Даби. Хабиб — чемпион UFC в легком весе.

«Если Хабиб победит Гэтжи, то вы получите бой с Фергюсоном, — сказал Уайт. — Сейчас мы над этим работаем. Надеюсь, их бой с Хабибом состоится, потому что люди хотят его увидеть».

Поединок между Нурмагомедовым (28-0) и Фергюсоном (25-4) срывался пять раз. В последний раз он должен был состояться в апреле этого года, но его проведению помешала пандемия коронавируса. В итоге соперником американца стал Гэтжи (22-2), который победил техническим нокаутом.

«Не думаю, чтобы какой-то бой так часто срывался, как этот. Поэтому я немного боюсь снова пытаться организовать его. Что тогда еще случится? На Землю упадет астероид?», — отметил президент UFC.