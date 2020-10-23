«Братуха, вся страна будет за тебя болеть». Овечкин обратился к Хабибу перед боем с Гэтжи

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин обратился к чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову накануне титульного боя против Джастина Гэтжи.

«Хабиб, привет. Хочу пожелать тебе мощнейшего боя. Знай, что вся страна, все будут за тебя болеть. Покажи и докажи, что ты лучший. Мы с тобой, братуха. Обнимаю», — сказал Овечкин на видео в сторис в Instagram команды Хабиба.

Турнир UFC 254 с титульным боем Нурмагомедов — Гэтжи пройдет на Бойцовском острове в ОАЭ. Дата — суббота, 24 октября, время начала основного карда — 21.00 (мск).

«СЭ» ведет онлайн трансляцию UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Главный бой турнира и поединки основного карда в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.

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