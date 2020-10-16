Главное событие года в мире ММА пройдет в субботу, 24 октября. Непобежденный россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Джастин Гэтжи проведут бой за титул чемпиона в легком весе. Их поединок возглавит турнир UFC 254 на Бойцовском острове около Абу-Даби (ОАЭ).

Хабиб — действующий чемпион UFC, завоевал титул в апреле 2018 года после победы над Элом Яквинтой и провел две успешные защиты в октябре 2018-го против Конора Макгрегора и в сентябре 2019-го против Дастина Порье. Гэтжи (также пишется как Гейджи) стал временным чемпионом и претендентом на пояс после победы над Тони Фергюсоном в мае 2020-го, когда на перенесенном почти на месяц турнире UFC 249 заменил в главном бою как раз дагестанского бойца.

Основной кард турнира UFC 254 в субботу, 24 октября, стартует в 21.00 по московскому времени. Выход Хабиба и Гэтжи в октагон ожидается около 23.00.

Бой Хабиб — Гэтжи и основной кард турнира в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале РЕН ТВ. «СЭ» ведет онлайн-трансляцию турнира с главным боем Хабиб — Гэтжи.

Основной кард UFC 254 (начало — 24 октября в 21:00 мск)

Полутяжелый вес (до 93,0 кг): Магомед Анкалаев (Россия) — Ион Куцелаба (Молдавия)

Наилегчайший вес (до 56,7 кг), женщины: Синтия Калвильо (США) — Лорен Мерфи (США)

Тяжелый вес (до 120,2 кг): Александр Волков (Россия) — Уолт Харрис (США)

Средний вес (до 83,9 кг): Роберт Уиттакер (Австралия) — Джаред Каннонье (США)

Легкий вес (до 70,3 кг): Хабиб Нурмагомедов (Россия) — Джастин Гэтжи (США)

Полное расписание всех боев турнира UFC 254, ключевая информация о шоу на Бойцовском острове, статистика Хабиба и Гэтжи, а также их путь к этому поединку и прогноз — в нашем материале здесь.

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