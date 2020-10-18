Футболист ЦСКА Алан Дзагоев пожелал удачи Хабибу Нурмагомедову в бою UFC 254 против Джастина Гэтжи. Поединок состоитcя на Бойцовском острове в ОАЭ 24 октября.

«Впереди большое событие: UFC 254 с главным боем Нурмагомедов — Гэтжи. Хабиб, будем смотреть бой болеть за тебя! От всей души желаю тебе победы! Чемпион может быть только один. Я нисколько не сомневаюсь что это будешь снова ты! Удачи и победы!» — сказал Дзагоев в видеообращении, опубликованном в Instagram UFCRussia.

«СЭ» ведет онлайн главного боя UFC 254 Хабиб — Гэтжи (текстовая трансляция здесь). Поединок в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.

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