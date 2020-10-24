29-0! Хабиб задушил Гэтжи и защитил титул чемпиона UFC

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи во втором раунде поединка за пояс чемпиона в легком весе (до 70,3 кг). Бой прошел на турнире UFC 254 на Бойцовском острове в ОАЭ.

Хабиб успешно выполнил удушающий прием, после которого 31-летний Гэтжи сдался.

На счету 32-летнего Нурмагомедова 29 побед и 0 поражений в ММА (13-0 в UFC). У Гэтжи — 22 победы и 3 поражения в MMA, в UFC — 5-3.

Нурмагомедов владеет поясом с апреля 2018-го и провел три успешных защиты.

Хабиб — Гэтжи: онлайн главного боя UFC 254