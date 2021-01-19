Нурмагомедов опубликовал фото с Кормье и братьями

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал новое фото в Instagram.

На снимке он обнимает бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Даниэля Кормье. Вместе с ними троюродные братья Хабиба — Усман Нурмагомедов и Шамиль Завуров.

32-летний Хабиб Нурмагомедов провел 29 поединков в ММА и одержал 29 побед. После боя с Джастином Гэтжи россиянин объявил о завершении карьеры.