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Нурмагомедов опубликовал фото с Кормье и братьями

13:07
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал новое фото в Instagram.

На снимке он обнимает бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Даниэля Кормье. Вместе с ними троюродные братья Хабиба — Усман Нурмагомедов и Шамиль Завуров.

32-летний Хабиб Нурмагомедов провел 29 поединков в ММА и одержал 29 побед. После боя с Джастином Гэтжи россиянин объявил о завершении карьеры.

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