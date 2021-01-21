Макгрегор: «Я не желаю Хабибу никакого вреда. Это все в прошлом»

Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор прокомментировал слова действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, который заявил, что подумает над возобновлением карьеры, если Макгрегор и Дастин Порье его впечатлят в бою на UFC 257 (24 января рано утром по московскому времени).

«Мне все равно, — сказал Макгрегор на пресc-конференции перед UFC 257. — И не он сказал это, а Дана (Уайт, президент UFC. — Прим. «СЭ»). Давайте просто перейдем к бою. Я не желаю никакого вреда Хабибу. Это все в прошлом. Но все хотят бой между нами. Этот бой нужен. А вот он его не хочет».