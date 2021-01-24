Ирландский боец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье встретятся в главном бою турнира UFC 257. Поединок возглавляет шоу на «Бойцовском острове» около Абу-Даби (ОАЭ).

В прямом эфире на российском телевидении бой Макгрегора и Порье показывает РЕН ТВ. Трансляция стартовала в 6.40 (мск) 24 января.

Дастин Порье и Конор Макгрегор.

Основной кард UFC 257 начался в 6.00 (мск) 24 января.

Со-главный бой турнира единоборств в Эмиратах — поединок в легком весе австралийца Дэна Хукера и американца Майкла Чендлера. Сразу после них в той же категории в октагон выйдут Макгрегор и Порье.

32-летний Макгрегор — бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе, его рекорд в ММА — 22 победы и 4 поражения.

32-летний Порье (также фамилия пишется как Пуарье) был временным чемпионом в легком весе, его рекорд — 26-6, еще один поединок признан несостоявшимся.

Ориентировочно время выхода Макгрегора и Порье в октагон — между 8.00 и 8.30 (мск) 24 января.

Весь турнир онлайн платно можно смотреть с помощью UFC Fight Pass, также все бои транслирует UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 257 с главным боем Макгрегор — Порье.

После боя на нашем сайте будет доступна видео запись лучших моментов главного поединка и других топ-событий турнира.