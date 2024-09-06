Усман Нурмагомедов — Александр Шаблий: дата и полный кард турнира Bellator Champions Series 4
Турнир по смешанным единоборствам Bellator Champions Series 4 состоится в ночь с 7 на 8 сентября. Вечер ММА пройдет на Pechanga Arena в Сан-Диего, штат Калифорния (США). Начало — 3.00 8 сентября по московскому времени.
Главное событие турнира — финал «Гран-при» в легком весе. Россиянин Усман Нурмагомедов будет защищать титул чемпиона в поединке против соотечественника Александра Шаблия. Этот бой начнется ориентировочно в 7.00 мск.
Полный кард турнира Bellator Champions Series 4
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Усман Нурмагомедов (17-0) — Александр Шаблий (23-3)
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Рауфеон Стотс (20-2) — Маркос Брено (15-3)
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Лоренц Ларкин (26-8) — Леван Чохели (13-2)
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Дуглас Лима (33-11) — Аарон Джеффри (14-5)
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Янси Медейрос (16-8) — Жора Айвазян (14-1)
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Джордан Ньюман (6-0) — Имамшафи Алиев (9-0)
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Кери Тейлор Мелендес (6-0) — Сумико Инаба (7-1)
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Грант Нил (9-2) — Халид Муртазалиев (17-3)
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Масаюки Кикуири (9-2-1) — Херман Террадо (15-6-1)
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Брайс Мередит (6-0) — Джон Макалолуй (4-1)
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Джош Хокит (1-0) — Шон Роуз (2-2)
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Айсия Кортез (3-0) — Эшли Тинер (4-1)
В прямом эфире турнир покажет онлайн-платформа «Okko Спорт», начало трансляции — 3.00 8 сентября.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира Bellator Champions Series 4 с главным боем Нурмагомедов — Шаблий.