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Шаблий: «Не Усман Нурмагомедов меня избегал, это стратегия его команды»

Давид Хачатрян
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Финалист Гран-при Bellator в легком весе Александр Шаблий (24-3) считает, что команда чемпиона Bellator в легком весе Усмана Нурмагомедова (17-0) хотела, чтобы перед боем с ним он окреп и набрался опыта.

«На сегодняшний день я верю, что этот бой произойдет, — сказал Шаблий на подкасте Асланбека Бадаева. — Ты знаешь, один из главных вопросов почему-то — веришь или нет. И задают этот вопрос мне. Именно мне. Я стараюсь не отвечать колко или переходить на личности, тем самым давая повод [говорить] будто Усман струсил. Я стараюсь объяснить, почему бой не произошел, по каким обстоятельствам не произошел. Но я говорю, что я верю, что этот бой произойдет.
Наверное, Усман не то чтобы избегал боя. Не сам Усман избегал. Я думаю, это стратегия команды. Такая стратегия, чтобы Усман окреп, вырос, стал более матерым. Он прошел несколько лагерей с Исламом Махачевым. И его, в принципе, выводят на тот момент, когда он сможет дать серьезную оппозицию таким бойцам, как я».

Нурмагомедов и Шаблий подерутся 7 сентября в Сан-Диего, США.

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