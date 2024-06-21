Касумов и Маттос проведут поединок на турнире Bellator 22 июня

Российский боец легчайшего веса Касум Касумов подерется с представителем Бразилии Матеусом Маттосом на турнире Bellator Champions Series 3 в Дублине (Ирландия) 22 июня. Их поединок на территории 3Arena Dublin начнется в 22.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию боя Bellator Касумов — Маттос можно будет по подписке в онлайн-сервисе Okko. На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция самых интересных моментов противостояния в Дублине.

У 29-летнего Касумова в ММА на профессиональном уровне — 14 побед и одно поражение. На счету 32-летнего Маттоса — 15 побед, три поражения и одна ничья.

Подробнее ознакомиться с кардом вечера ММА Bellator Champions Series 3 можно с помощью материала «СЭ».

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