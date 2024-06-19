Bellator Champions Series 3: где смотреть и кто покажет трансляцию боев турнира в России
Okko Спорт покажет Bellator Champions Series 3
Турнир по смешанным единоборствам Bellator Champions Series 3 состоится в субботу, 22 июня. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе 3Arena в Дублине (Ирландия). Начало — в 19.00 по московскому времени.
В прямом эфире Bellator Champions Series 3 покажут на стриминговой платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Начало эфира — в 19.15 мск.
В главном событии вечера состоится титульный поединок в полусреднем дивизионе между американцем Джейсоном Джексоном и россиянином Рамазаном Курамагомедовым. Также на турнире выступят другие россияне: Касум Касумов подерется с бразильцем Матеусом Маттосом, а Хасан Магомедшарипов разделит клетку с американцем Тайлером Мэтисоном.
Кард Bellator Champions Series 3
- Джейсон Джексон vs Рамазан Курамагомедов
- Пол Хьюз vs Бобби Кинг
- Шинейд Кававна vs Арлин Бленкоу
- Норберт Нёвеньи мл. vs Далтон Роса
- Касум Касумов vs Матеус Маттос
- Хасан Магомедшарипов vs Тайлер Мэтисон
- Симеон Пауэлл vs Абделла Эр-Рами
- Франческо Нуцци vs Шинобу Ота
- Олена Колесник vs Сара Коллинс
- Натан Келли vs Хосе Санчез
- Мишель Монтегю vs Каролина Собек
- Сарварджон Хамидов vs Марсилей Алвес
- Дарраг Келли vs Матиас Поирон
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