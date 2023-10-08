Bellator 300: Нурмагомедов победил Примуса и другие результаты турнира

В Сан-Диего, США, завершился турнир Bellator 300, в главном бою которого чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов (18-0) победил Брента Примуса (12-4) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Приводим результаты всех боев турнира.

Основные бои:

Легкий вес: Усман Нурмагомедов (Россия) победил Брента Примуса (США) — Единогласное решение судей (50-45, 50-45, 50-45).

Полулегкий вес: Крис Сайборг (Бразилия) победила Кэт Зингано (США) — TKO, 1-й раунд.

Наилегчайший вес: Лиз Кармуш (США) победила Илиму-Лей Макфарлейн (США) — TKO, 5-й раунд.

Предварительные бои:

Промежуточный вес: Бобби Серонио III (США) победил Альберто Гарсию (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Полулегкий вес: Лиа Маккорт (Великобритания) победила Сару Макманн (США) — TKO, 1-й раунд.

Легкий вес: Серджио Коссио (Мексика) победил Джесси Робертса (США) — Сабмишн, 3-й раунд.

Полулегкий вес: Каи Камака (США) победил Генри Корралеса (США) — Раздельное решение судей (30-27, 28-29, 29-28).

Тяжелый вес: Слим Трабелси (Тунис) победил Дэвиона Франклина (США) — TKO, 1-й раунд.

Полутяжелый вес: Довлетджан Ягшимурадов (Туркменистан) победил Мацея Ружаньски (Польша) — Единогласное решение судей (30-27, 29-28, 29-28).

Промежуточный вес: Мухамед Берхамов (Россия) победил Хермана Террадо (Гуам) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Средний вес: Грант Нил (США) победил Ромеро Коттона (США) — Единогласное решение судей (30-27, 29-28, 29-28).

Наилегчайший вес: Джена Бишоп (США) победила Илару Джоанну (Бразилия) — Сабмишн, 1-й раунд.

Тяжелый вес: Джош Хукит (США) победил Спенсера Смита (США) — Сабмишн, 3-й раунд.