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Сегодня, 09:13

Андрей Корешков считал, что Волков победит Павловича во втором-третьем раунде

Виктория Кравченко
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Экс-чемпион Bellator Андрей Корешков оценил победу Александра Волкова над Сергеем Павловичем на турнире UFC в Саудовской Аравии. Волков выиграл решением судей.

«Александр хорошо воспользовался своей антропометрией, как я и думал. Он много бил ногами, которые у него длиннее. Постоянно менял стойки, создавая неудобства Павловичу, который прицеливался, и пытался выдерживать нужную для себя дистанцию, чтобы Сергей вымахивался и не попадал, либо попадал, но по блоку. Если честно, я думал, что Волков выиграет этот бой в конце второго или в третьем раунде. Считал, что когда Павлович вымахается, Александр сможет его провалить и догнать ногой или ударить руками, что у него неплохо получается», — цитирует Корешкова «РБ Спорт».

В со-главном событии турнира UFC Fight Night Александр Волков единогласным решением судей одолел Сергея Павловича.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-koreshkov-dumal-chto-volkov-pobedit-pavlovicha-vo-vtorom-tret-em-raunde/
Александр Волков (единоборства)
Андрей Корешков
Сергей Павлович
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