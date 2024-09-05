Александр Шаблий: результаты боев и статистика перед поединком с Усманом Нурмагомедовым

Российский боец Bellator Александр Шаблий встретится со своим соотечественником Усманом Нурмагомедовым в главном поединке Bellator Champions Series 4 в городе Сан-Диего (Калифорния, США) в ночь с 7 на 8 сентября. Бойцы сразятся за пояс чемпиона лиги в легком весе, которым владеет Нурмагомедов.

Александру Шаблию 31 год. У него 24 победы и 3 поражения в профессиональных единоборствах.

В своем предыдущем поединке Шаблий 17 ноября 2023 года на турнире Bellator 301 победил бразильца Патрики Фрейре в рамках полуфинала «Гран-при» в легком весе (единогласное решение). В четвертьфинале россиянин 10 марта 2023-го взял верх над азербайджанцем Тофиком Мусаевым (технический нокаут).

Бой между Шаблием и Нурмагомедовым начнется ориентировочно в 7.00 8 сентября по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира Bellator Champions Series 4, результат главного поединка вечера будет доступен в нашем матч-центре.