Юсуф Раисов: «Туменов и Устар победили бы Леона Эдвардса»

28-летний российский боец ACA Юсуф Раисов (21-3) считает, что бойцы главного события турнира ACA 168 Альберт Туменов (24-4) и Устармагомед Гаджидаудов (17-7) победили бы действующего чемпиона UFC в полусреднем весе Леона Эдвардса (22-3). Об этом Раисов сказал в интервью «СЭ».

— Кто больше всего впечатлил, а кто разочаровал [на турнире ACA 168]?

— Кто разочаровал? Я не буду об этом говорить, ребят огорчать. Но впечатлил поединок Альберта и Устара. Я обоих ребят знаю, знаю хорошо. С Устаром вообще часто общаемся, видимся. Мне обидно, что этот бой так закончился. Но я изначально сказал ребятам — со мной рядом сидели бойцы высокого уровня: Магомедрасул Гасанов, который у нас чемпион, и Чингиз Аллазов, и Даци Дациев, и Саша Шаблий, — что этот поединок будет на очень высоком уровне. Эти ребята одни из лучших в мире, и в каждом из них виделась уверенность. И какой ключ подбирал Устар, как грамотно работал и как грамотно менялся Альберт в поединке, стараясь навязать свое. Это очень высокого уровня поединок был. Жалко, что он так закончился, что именно таким образом, потому что я обоих ребят люблю, уважаю. Сейчас, наверное, это громкие слова, но я скажу свое ощущение: эти ребята прошли бы [Леона] Эдвардса. Я уверен, что они прошли бы Эдвардса. Конечно, только поединок покажет. Но я говорю о своих ощущениях.

Туменов победил Гаджидаудова нокаутом в пятом раунде. Бой состоялся 24 декабря на ACA 168 на «ЦСКА Арене» в Москве.

Туменов потерпел последнее поражение от Эдвардса в 2016 году. Эдвардс победил сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся на UFC 204 в Манчестере, Великобритания.