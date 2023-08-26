Штырков: «ACA становится монополистом в российских MMA»

Российский боец ММА Иван Штырков ответил на вопрос, почему в России бойцы так редко подписывают с промоушенами долгосрочные соглашения, как это происходит в США.

Штырков: у нас есть ACA, который становится монополистом в российских MMA

РИА Новости (c) Павел Лисицын

«Не сказал бы, что есть какая-то тенденция. У нас есть тот же ACA, который в настоящее время становится монополистом в российских MMA. Промоушен забирает к себе почти всех сильных профессиональных бойцов, заключает с ними договоры на большое число поединков, вплоть до шести. Так что здесь дело не в особенностях рынка, а в конкретных персоналиях. Некоторые спортсмены имеют за спиной определённый бэкграунд и медиаресурс, что позволяет им драться почаще и в разных дисциплинах. Таким образом, он может больше работать и зарабатывать, но при этом не быть никому обязанным, скованным контрактными обязательствами.

Если опытные бойцы имеют возможность пребывать в статусе свободных агентов и не испытывать недостатка в предложениях, то, скорее всего, выберут это. Молодые, наоборот, хотят быть уверены в своем будущем, поэтому и заключают долгосрочные договоры. В каком-то плане это хорошо. Человек знает, что у него есть работа, и может не волноваться по этому поводу», — заявил он в интервью RT.