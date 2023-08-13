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Сегодня, 12:26

Махно: «Гасанов доказал, что является доминирующим чемпионом»

Мария Гусева
Корреспондент
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Российский боец ММА Алексей Махно подвел итоги поединка Магомедрасула Гасанова и Саламу Абдурахманова.

«Стало неожиданностью, что Магомедрасул уверенно выиграл пять раундов. Хотелось бы как в поединке Асатряна и Гафорова — первые два раунда отдали Вартану, следующие два — Азаму. И пятый — решающий. Как зрителю, хотелось бы. Имеем то, что имеем. Гасанов доказал, что является доминирующим чемпионом. С этой силой надо считаться. Ребята, средний вес, придумывайте что-то, изобретайте, если хотите скинуть. У меня нет ощущения, что Гасанов так же легко пройдет всех остальных соперников в Гран-при».

В главном бою турнира АСА 161 в Москве встретились Магомедрасул Гасанов и Саламу Абдурахманов. Дагестанец (Гасанов) победил единогласным решением судей и защитил титул.

Источник: Metaratings.ru
ММА
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