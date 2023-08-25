Чемпион ACA Магомедов — о том, зачем носил футболку с Путиным: «Удобная для тренировок была»

Чемпион АСА в полутяжелом весе Муслим Магомедов в интервью «СЭ» объяснил, зачем носил футболку с изображением Владимира Путина.

— У тебя первое фото в соцсетях — с Путиным. Потом ты ее не раз надевал. Почему она нравилась тебе?

— Это в Fight Nights нам эти футболки выдавали, и мы тренировались в них. Она удобная для тренировок была. Я как-то не парюсь насчет таких вещей.

— Тебе комфортно и носишь ее?

— Да, ничего такого.

?На счету Магомедова в ММА 12 побед и 0 поражений.