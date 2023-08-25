Чемпион АСА Магомедов объяснил, почему считает себя лучшим российским полутяжеловесом

Чемпион АСА Муслим Магомедов в интервью «СЭ» объяснил, почему считает себя лучшим российским полутяжеловесом.

- На какое место поставил бы себя среди российских полутяжеловесов?

— На первое (улыбается). А что говорить? Нет, что ли? Я считаю, что любой поставил бы себя на первое место. Я не считаю, что не смогу кого-то там забороть. Если подготовиться, то любого можно забороть. Я так считаю. Любого в мире [можно забороть]. Я смотрю бои UFC... Ну да, Джон Джонс, Кормье — они были бешеные бойцы. Они ушли и дивизион остался пустым. Мне кажется, что там любого можно пройти.

На счету Магомедова в ММА 12 побед и 0 поражений. В последнем поединке, который состоялся на турнире АСА 148 в ноябре прошлого года, Магомедов техническим нокаутом выиграл у Олега Оленичева.