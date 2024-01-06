Чемпион АСА Борисов заявил, что Одилов является фаворитом Гран-при

Чемпион АСА в легчайшем весе Олег Борисов рассказал, что в связи с вылетом Муслима Магомедова из Гран-при Фаридун Одилов, победивший Михаила Мохнаткина, стал главным фаворитом соревнования.

«Одилов — мощный парень. Он борец, молод и голоден. Вышел заряженным. Борьба у него на уровне. Она решает. Фаридун забирал раунды и в итоге задушил. У него все шансы на победу в Гран-при. Муслим Магомедов слетел. Поэтому на Одилова можно ставить», — цитирует Борисова MMA.Metaratings.ru.

31-летний Одилов провел четыре боя в 2023 году, в которых одержал досрочные победы над Михаилом Мохнаткиным, Вагнером Прадо, Наталисио Насименто Фильо и Амином Нури. В его активе 17 побед, два поражения и две ничьи.