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Сегодня, 17:15

Борисов посоветовал Резникову изменить подготовку после поражения в поединке с Баговым

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Чемпион АСА Олег Борисов прокомментировал победу российского бойца Али Багова над казахстанцем Артемом Резниковым на турнире ACA 168 в Москве.

«С прогнозом я угадал. Ставил на Багова, потому что он намного функциональнее. У него много опыта, куча пятираундовых боев. И нужно отметить, что он прибавил. У Али больше арсенал. Особенно в выносливости, а у Артема в этом пробел. Он плотный и коренастый. Было видно, как сильно забиваются его мышцы. Их надо кормить кислородом, а организм не справляется. Нужно что-то изменить в своей подготовке. Артем — борец, очень неплохо заявил о себе в первом Гран-при. Приемом «север-юг» одержал немало побед. После каждой неудачи начинаются разговоры об уровне. У спортсмена бывают разные этапы. Была светлая полоса, сейчас темная. Ему нужно взять паузу, перестроиться, поменять что-то в тренировках. В ММА нужно не только бороться», — приводит слова Борисова Metaratings.ru.

Турнир состоялся 24 декабря в Москве. Багов одержал победу техническим нокаутом в четвертом раунде.

Али Багов
Артем Резников
Олег Борисов
ММА
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