Бадаев: «Сделал предложение Мокаеву о переходе в ACA. Жду ответ»

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев рассказал, что от перехода Мухаммада Мокаева (13-0) в российскую лигу «выиграли бы все».

«Конечно, в ACA заинтересованы в том, чтобы подписать Мокаева, это ценный актив, — сказал Бадаев на своем YouTube-канале. — Да, вероятно, он дерется не так зрелищно, но он умеет привлекать к себе внимание. За ним следят, и будет интересно понаблюдать за ним. Я думаю, общественность западного ММА также будет внимательно следить за его дальнейшей карьерой. Если он придет в АСА, это будет интересно для нас. Плюс для самого Мухаммеда, потому что у него будет хороший гонорар, у него будут отличные топовые соперники.

Навскидку мы можем сказать, что тот же Вартан Асатрян — парень харизматичный, острослов, который может продвинуть поединок, который обладает ярким стилем, хорошей выносливостью. Да, у Мухаммада была бы борьба, и он бы пытался бороться против Вартана, но в целом это было бы интересное противостояние. У Вартана есть жесткие колени, он может ударить, встретить, хорошая кардио и так далее. Есть молодой, набирающий обороты Анис Екубов, хорошо борется, хорошо бьет. Также молодой. Это было бы интересное противостояние, болельщики из Таджикистана подключились бы.

Азам Гафоров — опытный ветеран, также было бы интересно. Хорошая защита от борьбы, жесткий удар. Азамат Керефов, кстати, этот парень 17-0, против 13-0 Мокаева, это было бы тоже довольно-таки любопытно. Чемпиона Курбана Гаджиева вряд ли Мокаев сразу получил бы, и не хотел бы, наверное, вообще биться с земляком, но тем не менее у нас было бы несколько опций, которые заинтересовали бы Мухаммада, и от этого выиграли бы все.

И сегодня сразу после просмотра этого боя я связался с Мухаммадом, я написал ему, жду ответ. Лиге ACA это интересно, есть предметный интерес, и мы бы хотели видеть Мухаммада. Другое дело, что самому Мухаммаду, наверное, идти в российскую лигу — это расписаться в том, что на западе его карьера закончена, где на него было устремлено основное внимание, где был он в центре внимания, но я думаю, в его случае это как раз будет не совсем плохо, потому что парень уже приобрел определенный авторитет, его знают и уже за ним будут следить, куда бы он ни пошел.

И от этого выиграли бы мы все: и он, и мы, и о нас говорили бы, и о нем говорили бы. И на сегодняшний день лига ACA не обделена вниманием здесь, в СНГ, в Европе, но все-таки мы должны понимать, что на Западе о нас говорят не так много, как нам хотелось бы, и из-за политической ситуации, и из-за всего другого. И как раз Мухаммад Мокаев стал бы, наверное, тем мостиком, который привлек бы внимание, и от этого выиграли бы все.

Есть еще PFL для Мухаммада, но есть ли у них весовая категория до 57? В самом PFL нет, есть Bellator, но сейчас это одно и то же. Но, опять же, насколько там медийно прокачают Мухаммада, там же особо не делают акцент на медиасоставляющую. Есть возможность, наверное, и в Brave пойти, принц Бахрейна также хорошо дружит с Мухаммадом, там и Эльдар Эльдаров, один из тренеров. Это тоже можно сделать, но там нет постоянно хорошей оппозиции, можно просто увять, завять и так далее, зачахнуть. Поэтому ACA — хороший вариант. Мухаммад, решайся".

Мокаев победил Манеля Кейпе (19-7) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27). Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.