Фролов: «Я самый ликвидный претендент на замену Абдулаеву»

Боец ACA Артем Фролов готов заменить травмированного Шамиля Абдулаева в финале Гран-при.

«Готов просто провести бой с чемпионом. Я самый ликвидный претендент. Плюс, кто следит за мной помнят наш бой с Шамилем, и если бы судьи смотрели лучше, я думаю, вполне мог бы быть в финале», — цитирует MMA.Metaratings.ru Фролова.

Абдулаев получил травму руки и выбыл из поединка с Магомедрасулом Гасановым в финале Гран-при АСА.