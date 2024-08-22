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Сегодня, 07:11

Фролов: «Я самый ликвидный претендент на замену Абдулаеву»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Боец ACA Артем Фролов готов заменить травмированного Шамиля Абдулаева в финале Гран-при.

«Готов просто провести бой с чемпионом. Я самый ликвидный претендент. Плюс, кто следит за мной помнят наш бой с Шамилем, и если бы судьи смотрели лучше, я думаю, вполне мог бы быть в финале», — цитирует MMA.Metaratings.ru Фролова.

Абдулаев получил травму руки и выбыл из поединка с Магомедрасулом Гасановым в финале Гран-при АСА.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Артем Фролов
Шамиль Абдулаев
ММА
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