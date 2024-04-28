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Сегодня, 17:00

Владимир Минеев — Константин Глухов: начала прямая трансляция турнира боя

Владимир Минеев проведет поединок с Константином Глуховым 28 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Владимир Минеев.
Фото Соцсети

Турнир ФКР ПРО при поддержке AMC Fight Nights стартовал во дворце спорта «Волга-Спорт-Арена» в Ульяновске. В главном событии ивента россиянин Владимир Минеев проведет поединок по правилам кикбоксинга с Константином Глуховым из Латвии.

На сайте «СЭ» уже доступна текстовая онлайн-трансляция турнира. Подключиться к видеотрансляции турнира можно на канале UDAR. Эфир уже начался.

34-летний Минеев свой последний поединок провел 18 ноября прошлого года. В бою по правилам кикбоксинга Владимир победил Ивана Штыркова единогласным решением судей.

44-летний Глухов в предыдущий раз дрался 14 июня 2023-го. На турнире AMC Fight Nights 120 латвиец победил Михаила Газаева единогласным решением судей.

В марте Глухов получил статус репатрианта в России и в скором времени он подаст документы на получение российского гражданства.

Владимир Минеев
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Владимир Минеев — Константин Глухов: время начала и где смотреть трансляцию боя

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