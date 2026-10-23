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Мировые звезды разыграют призы Континентальной лиги дзюдо в Москве

Фото Пресс-служба ФДР
Соревнования пройдут в Международном центре самбо.

Жеребьевка Большого финала Fonbet Континентальной лиги дзюдо состоялась в четверг, 21 октября, в рамках форума «Россия — спортивная держава» в Красноярске. 7 ноября московский Международный центр самбо станет ареной захватывающих поединков между десятью мужскими и восемью женскими командами, в составе которых выступят элитные дзюдоисты — причем не только из нашей страны, а со всего мира.

На четвертый год проведения Континентальная лига дзюдо сделала серьезный шаг в сторону расширения числа участников. Благодаря изменению формата — лучшие команды по итогам прошлого сезона теперь автоматически стали участниками Большого финала — в отборочных региональных турнирах получили возможность выйти на татами не только зарекомендовавшие себя мастера, но и молодые спортсмены. Увеличилось и число клубов, вступивших в борьбу. Как следствие — зрелищных схваток зрители увидели множество что в Майкопе, где соревновались команды дивизиона «Кавказ», что в Тюмени, где выясняли отношения представители «Востока», что в Люберцах, где боролись представители центральных регионов и участницы «Женской лиги дзюдо». А главное — уровень поединков был на высоте. Как иначе, если, например, челябинский «Конар», пробившийся в Большой финал через отборочный старт, объединил под своими знаменами призеров Олимпийских игр и чемпионатов мира?

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Так что дзюдо элитного уровня в Большом финале гарантировано. Например, на прошлом итоговом турнире года на татами выходили обладатели олимпийских наград, чемпионы мира и Европы, призеры «Больших шлемов» — Тамерлан Башаев, Тимур Арбузов, Арман Адамян, Мурад Чопанов, Валерий Ендовицкий, Ирина Зуева, Наталья Елкина... Есть возможность у соискателей первых мест привлекать и иностранных легионеров — чем они, без сомнения, воспользуются.

По итогам жеребьевки, которую на стенде FONBET провели чемпион Европы, призер чемпионата мира из Сербии Александар Куколь и президент Федерации дзюдо Лихтенштейна Иван Кауфман, «Конар» в первом раунде встретится с командой «Ставрополь-1», победитель в этой паре выйдет в четвертьфинале на петербургский «Турбостроитель». Еще один четвертьфинальный дуэт в верхней половине сетки составили «Локомотив» из Кабардино-Балкарии и Майкопская школа дзюдо.

В нижней половине сетки сильнейший в противостоянии клубов «Придонье Топ Тим» (Волгоградская область) и «Динамо-Уфа» попадает в четвертьфинале на команду «Урал — Западная Сибирь» из Свердловской области. Соперник лучшего из этих клубов по полуфиналу определится в противостоянии «Ахмата» (Чеченская Республика) и «Турбостроителя-1» из Северной столицы.

В «Женской лиге дзюдо» жеребьевка определила такие пары в Большом финале: «Конар» — «Придонье Топ Тим», «Родина» (Свердловская область) — «Турбостроитель-1», «Урал — Западная Сибирь» — «Мехмаш» (Тульская область) и «Турбостроитель» — Федерация дзюдо Московской области.

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Стоит отметить, что программа Большого финала Континентальной лиги дзюдо не ограничится борьбой мастеров высочайшего уровня. Зрители смогут принять участие в розыгрыше призов и многих других активностях, а также насладиться выступлениями певицы Bearwolf.

«Большой финал FONBET Континентальной лиги дзюдо станет грандиозным событием! Все, кто воочию наблюдал его в прошлом году, остались довольны, а в этом будет еще круче. Мы обязательно увидим в Москве мировых звезд дзюдо. Всех ждем в московском Международном центре самбо 7 ноября!» — сказал спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов.

«Континентальная лига дзюдо на протяжении нескольких лет была одним из немногих международных соревнований в России. Это дало свои плоды, и сейчас мы наблюдаем за триумфальным возвращением на мировые и европейские первенства наших дзюдоистов. Все это время FONBET оказывал поддержку и федерации дзюдо, и турниру. С нетерпением ждем развязки Большого финала», — поделился генеральный директор компании Александр Парамонов.

«Многие проекты Кирилла Денисова, моего друга еще с тех времен, когда мы соревновались, нацелены на сотрудничество и налаживание связей клубов, городов и стран, — отметил Куколь. — Континентальная лига дзюдо основана на этих же принципах. И я уверен, что этот проект принесет пользу абсолютно всем его участникам».

Андрей Симоненко

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