Южноуральские самоцветы дзюдо

Лучшие дзюдоисты России, Казахстана, Таджикистана, Монголии, Киргизии, Узбекистана, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Сербии и Греции выявили сильнейших на Fonbet международном турнире среди мужчин и женщин — этапе профессиональных соревнований Russian Judo Tour.

Собираться в столице Южного Урала в конце июня уже стало доброй традицией для всех поклонников «гибкого пути». Тем более любовь к этому виду спорта у местных жителей в крови: регион подарил стране множество титулованных дзюдоистов и уже становился столицей большого дзюдо. В 2014 году на челябинском татами прошел чемпионат мира, где блистали именитые Михаил Пуляев и Беслан Мудранов, Наталья Кузютина и Камал Хан-Магомедов, Муса Могушков и Иван Нифонтов, Кирилл Вопросов и Ренат Саидов.

— За последние годы дзюдо стало одной из визитных карточек нашего региона, — говорит губернатор Челябинской области Алексей Текслер. — Воспитанники южноуральской школы регулярно поднимаются на пьедесталы почета по всему миру: начиная от юношеских соревнований и заканчивая турнирами мастеров. Это оказалось возможным благодаря консолидированной работе краевого правительства, Федерации дзюдо России и местных энтузиастов этого прекрасного единоборства. Ровно десять лет назад наш город принимал чемпионат мира по дзюдо. Приятно, что мы вовсю используем наследие этого важного события: в области работают десятки клубов и секций, регулярно проводятся всероссийские и международные состязания, строятся новые инфраструктурные объекты.

Воочию убедиться в любви челябинцев к «гибкому пути» можно было 29 и 30 июня на арене «Трактор». Полные трибуны, громогласная поддержка для всех без исключения спортсменов, а также перформанс, которому могут позавидовать футбольные фанаты: во время церемонии открытия болельщики развернули баннер внушительных размеров, посвященный легендам местной школы дзюдо.

За два дня зрители увидели не только молодых спортсменов, которые начинают покорять международную арену — например, Анджея Павлюкова, Артема Золотухина, Лилию Нугаеву и Любовь Тимофейчеву, но и уже состоявшихся дзюдоистов: медалистку чемпионата мира Александру Бабинцеву, призеров турниров Мировой серии Камилу Бадурову, Гамзата Заирбекова, Изнаура Сааева и Таисию Кирееву.

Именно опытная Киреева принесла хозяевам состязаний единственное золото домашнего этапа RJT — в напряженном финале она обыграла москвичку Алину Кугаеву. Празднование победы выдалось крайне эмоциональным: Таисия, завоевавшая первую награду всероссийского уровня в далеком 2012 году, уходя с татами, не могла сдержать слез.

— Эта медаль — самая непростая в карьере: долго к ней шла, проделала большой объем работы, чтобы порадовать родные трибуны, — отметила Киреева. — Ранее на RJT не побеждала, и начать путь после травмы с такого результата — просто отлично. А благодаря солидным призовым смогу побыстрее закрыть ипотеку.

Выходные на арене «Трактор» выдались не только эмоциональными, но и запоминающимися. Чего только стоит финал, за шесть секунд выигранный Абреком Нагучевым, или пятая подряд победа на RJT Марины Воробьевой, трогательная церемония вручения высшей награды ФДР — «золотого пояса» — первой леди Челябинской области, председателю попечительского совета региональной федерации Ирине Текслер, автограф-сессии призера Игр в Токио Тамерлана Башаева и финалиста первого соревновательного дня Ризвана Магомадова.

Больше всех медалей в столице Южного Урала завоевали россияне: 11 золотых, 8 серебряных и 20 бронзовых. На второй строчке общекомандного зачета расположились представители Монголии и Таджикистана (1-1-0), а на третьей — Казахстана (0-1-3).

Помимо вышеупомянутых Абрека Нагучева (до 60 кг), Марины Воробьевой (до 48 кг) и Таисии Киреевой (до 70 кг), победителями Fonbet Russian Judo Tour в Челябинске стали Гал-Од Церентогтох (до 52 кг, Монголия), Яна Джумаева (до 57 кг), Камила Бадурова (до 63 кг), Александра Бабинцева (до 78 кг), Мария Иванова (свыше 78 кг), Гамзат Заирбеков (до 66 кг), Ахмаджод Масуди (до 73 кг, Таджикистан), Гаджидавуд Гасанов (до 81 кг), Ибрагимгаджи Сулейманов (до 90 кг), Идар Бифов (до 100 кг), Артем Золотухин (свыше 100 кг).

Савва Тимофеев